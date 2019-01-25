Погода на 25 января в Петербурге: Утром город накроет туман

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-25T08:57:27+03:00

После холодной ночи в пятницу в Северной столице немного потеплеет

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Утром в пятницу, 25 января, в Петербурге еще держится ночной 20-градусный мороз. Но к тому времени, когда солнце поднимется над городом, уже потеплеет. Снега синоптики сегодня не обещают, но зато возможна слабая изморозь. В связи с этим в некоторых районах Петербурга может опуститься туман.

- После ночных морозов, которые в окрестностях ударили до минус 23 градусов, днем в Петербурге потеплеет. Температура воздуха составит минус 11-15 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в гидрометцентре города на Неве.

На выходных погода по-прежнему будет держаться в минусовом режиме. Но следующая неделя обещает быть потеплее. А после снова похолодание. Впрочем, к таким перепадам петербуржцам не привыкать.