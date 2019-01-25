2019-01-25T09:30:19+03:00
Общество

Петербургский суд оштрафовал епархию РПЦ за разрушающееся здание монастыря

Со здания обваливается штукатурка, к стенам прибиты доски, в окнах нет стекол
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургская РПЦ заплатит штраф за ненадлежащее содержание здания культурного наследия Фото: архив "КП"Петербургская РПЦ заплатит штраф за ненадлежащее содержание здания культурного наследия Фото: архив "КП"
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Петербургская епархия Русской православной церкви, также известная как Московский патриархат, оштрафована на 100 тысяч рублей. Такое постановление 24 января вынес Петродворцовый районный суд. Причиной тому стало здание монастыря, объект культурного наследия, находящееся в зоне ответственности религиозной организации, которое постепенно разрушается. А ремонтом и реставрацией РПЦ не занялась.

- Организация допустила нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дома жилые», который входит в состав объекта «Подворье Городищенского монастыря Рождества Богородицы». Фасады здания находятся в плохом состоянии, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, первоначальный облик монастыря тоже был изменен. Фасад здания облицован доской в разных направлениях, штукатурка пообвалилась, где-то проглядывает кирпич, стекол в оконных рамках нет. После пожара утрачена часть кровли, которую так и не восстановили. За такое отношение к памятникам культурного наследия, суд назначил штраф 100 тысяч рублей.

По словам представителей церкви, у епархии нет источника постоянного дохода, чтобы отремонтировать все. Первым делом средства идет на восстановление часовни.

Еще одна петербургская религиозная организация Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Знаменке суд наказал штрафом в 100 тысяч рублей. Не поставив никого в известие, организация самовольно произвела ремонт в «Церкви Святых апостолов Петра и Павла», входящей в состав Дворцово-паркового ансамбля Знаменской дачи. Пол церкви уложили керамической плиткой «шашечкой», приделали пластиковые карнизы, перекрашены стены. Разрешений на проведение этих работ в объекте культурного значения не было.

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