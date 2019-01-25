Петербуржец занялся рукоблудством в час-пик в метро

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-25T11:56:32+03:00

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Утро начинается не с кофе. Рано утром в Петербургском метро 24 января, когда толпы жителей города едут на работу или учебу, неизвестный мужчина, стоя в вагоне поезда, решил заняться собой. В прямом смысле этого слова. Не обращая внимания на окружающих, пассажир стал трогать себя руками, дабы удовлетворить потребности.

- В восемь утра в четверг, 24 января, в течение десяти минут в перегоне между станциями «Пионерская» и «Удельная» мужчина, стоя в вагоне метро, совершенно открыто занимался действиями сексуального характера, - сообщили в МВД Петербурга.

Это заметила одна из пассажирок подземки, которую крайне возмутило такое поведение. 30-летняя гражданка пришла в полицию и описала увиденное. Теперь правоохранители занимаются проверкой и розыском несдержанного мужчины для того, чтобы решить, что же делать с рукоблудом.