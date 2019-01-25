Автомобилист в Петербурге спрятал машину от падающих с крыш сосулек под матрас

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-25T12:50:36+03:00

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Этой зимой 2019 года в Петербурге проблема не только обильные снегопады, но и уборка дорог и зданий от ледяных глыб и сосулек. Порой, коммунальщики начинают скидывать обледеневшие куски с крыш, пытаясь выполнить побыстрее план, даже не обращая внимание на то, что под домами стоят припаркованные машины. Разумеется, когда сосулька летит вниз с высоты даже пятиэтажного дома, встречаясь с капотом автомобиля, оставляет на нем неизгладимый след. Но один петербуржец решил перестраховаться и укрыть машину «защитным слоем».

- На Малой Посадской в Петроградском районе Петербурга стоит машина в укрытии от сосулек, - написали очевидцы в социальных сетях.

На кадре «Рендж Ровер» белого цвета, припаркован на небольшой улочке с узкими тротуарами. Вокруг него натянута заградительная лента, а лобовое стекло плотно закрывает старый матрас. Такая мощная защита никому не повредит, посчитали петербуржцы. Лучше перестраховаться, чем потом расстраиваться из-за вмятины на капоте или разбитого стекла.