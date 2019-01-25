2019-01-25T12:53:52+03:00
Политика

«Я этот город люблю»: Беглов ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора заявил, что останется с Северной столицей «до конца»
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов пока не говорит, планирует ли он становиться кандидатом в губернаторы ПетербургаБеглов пока не говорит, планирует ли он становиться кандидатом в губернаторы ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Будущей осенью 2019 года в Петербурге состоятся выборы губернатора города. Сейчас временно исполняющим обязанности градоначальника является Александр Беглов. Собирается ли он бороться за пост в сентябре, пока не известно. Этот вопрос врио оставил пока открытым.

- На этот вопрос мне нужно ответить самому себе – смогу ли я найти решения, чтобы справиться с вызовами, которые сегодня стоят перед городом, - заявил Александр Беглов каналу «78» на вопрос, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора. – Время покажет.

Также врио градоначальника отметил, что для него важно завоевать доверие жителей Петербурга. При этом он подчеркнул, что независимо от того, какую должно ему уготовано судьбой занимать, он всегда будет работать на развитие города.

- Я этот город люблю, я с ним останусь до конца, - заверил Беглов.

Напомним, что Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга указом президента России 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. Будущие выборы градоначальника пройдут 8 сентября 2019 года.

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