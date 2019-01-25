Нерадивого отца отправили красить стены в Петербурге за долг перед сыном

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-25T13:14:33+03:00

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Физический труд, порой, облагораживает человека. В Петербурге безответственного отца отправили на «перевоспитание» за то, что он в течение долгого времени не выплачивал алименты на содержание своего 11-летнего сына. За это 47-летнего мужчину отправили красить стены. Помогло.

- После решения суда о том, что петербуржец обязан платить алименты своему сыну, судебные приставы решили простимулировать гражданина к исполнению долга: взыскали деньги с его счетов в банках, наложили запрет регистрационных действий на машину, а также закрыли временно выезд из России, - сообщила пресс-служба УФССП.

Так как отец не исполнял родительские обязанности, образовался долг почти в полмиллиона рублей. Было решено повлиять на мужчину иным путем. Его отправили в военный комиссариат, где он в течение 40 часов красил стены.

Как ни странно, но этот метод подействовал. После того, как петербуржец прошелся валиком и кисточкой по десяткам квадратных метров стен, от решил встать на путь истинный и начал выплачивать алименты.