На территории детского сада во Фрунзенском районе Петербурга нашли неисправный люк

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-25T13:48:42+03:00

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Родители воспитанников детского сада № 114 во Фрунзенском районе Петербурга заметили, что территория дошкольного учреждения находится в потенциально опасном для малышей состоянии. Сломанный люк, в который может провалиться кто-то из ребятишек, больше всего волновал взрослых. С этой проблемой они обратились в прокуратуру.

- В ходе проверки жалобы родителей подтвердились. На территории детского сада имеется неисправный люк, а асфальтовое покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, - сообщила прокуратура Петербурга.

Все это является угрозой, как для здоровья, так и жизни детей, которые беззаботно бегают на улице во время прогулки. На это прокуратура потребовала от администрации детского сада устранить все нарушения.