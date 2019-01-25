2019-01-25T13:48:42+03:00
Общество

На территории детского сада во Фрунзенском районе Петербурга нашли неисправный люк

Родителям малышей пришлось дойти до прокуратуры, чтобы обезопасить своих детей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Прокуратура Петербурга нашла на территории детского сада неисправный люк Фото: архив "КП"Прокуратура Петербурга нашла на территории детского сада неисправный люк Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Родители воспитанников детского сада № 114 во Фрунзенском районе Петербурга заметили, что территория дошкольного учреждения находится в потенциально опасном для малышей состоянии. Сломанный люк, в который может провалиться кто-то из ребятишек, больше всего волновал взрослых. С этой проблемой они обратились в прокуратуру.

- В ходе проверки жалобы родителей подтвердились. На территории детского сада имеется неисправный люк, а асфальтовое покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, - сообщила прокуратура Петербурга.

Все это является угрозой, как для здоровья, так и жизни детей, которые беззаботно бегают на улице во время прогулки. На это прокуратура потребовала от администрации детского сада устранить все нарушения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24