Фонд капитального ремонта собрал более 15 миллиардов рублей с жителей Петербурга

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-25T14:44:55+03:00

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Все жители Петербурга вместе с квартплатой получают извещение на оплату капитального ремонта. Начиная с 2014 года и по сегодняшний день, фонд капитального ремонта собрал уже более 15 миллиардов 146 миллионов рублей. По итогам прошедшего 2018 года собираемость взносов превысила 98 процентов. Причем, по жилым помещениям – 99,6 процентов и 77,3 процента по нежилым.

- В 2019 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Петербурге составляет 4-5 рублей на квадратный метр в месяц. По сравнению с предыдущим годом произошло повышение на рубль. С начала января в фонд поступило более 252 миллионов рублей, - сообщила пресс-служба фонда капремонта.

Все собранные средства идут на оплату услуг и работ по капитальному ремонту общих территорий в многоквартирных домах, а также для разработки проектной документации. В фонде отмечают, что на иные цели деньги не тратятся.

С 2014 года суммы собранных денег увеличиваются. Если в 2015 году взносов было примерно на 2,6 миллиардов рублей, то уже в 2018 году в фонд поступило более 4,5 миллиардов рублей.