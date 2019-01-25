Путин приедет в Петербург на 75-летний юбилей снятия блокады

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-25T14:42:15+03:00

Президент почтить память погибших в годы войны и примет участие в торжественных мероприятиях

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В воскресенье, 27 января, в городе на Неве будут отмечать памятную дату – 75 лет полного снятия блокады Ленинграда. По этому случаю пройдут множественные мероприятия, а в Северную столицу прилетит Владимир Путин.

- Президент действительно в воскресенье будет в Петербурге и примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях, - приводит слова пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова ФАН. - Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для Путина.

Сама программа пребывания президента в родном городе еще прорабатывается.

Что касается дискуссии об уместности проведения парада на Дворцовой площади в этот памятный день, то комментировать этот вопрос Песков не стал.

Напомним, что из-за проведения военного шествия в центре Северной столицы, традиционное возложение венков на Пискаревском кладбище перенесено на 26-е число.