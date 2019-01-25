С 1 февраля подорожают проездные билеты на пригородные электрички

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-25T15:08:21+03:00

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Что ни день, то новые повышения цен. Лишь накануне стало известно об увеличении тарифов на ЖКХ с июля 2019 года, как «порадовали» железнодорожники. С 1 февраля меняется стоимость проездных билетов в пригородных электричках.

- Повышение коснется жителей Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и Карелии, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Точные размеры повышения не указываются – это зависит от конкретных станций, до которых покупается проездной абонемент. Пассажирам самим лучше уточнить данную информацию в железнодорожных кассах.

Но это же можно сделать и на сайте СЗППК, а также оформить проездной на пригородные электричке онлайн. Учитывая, какой мороз стоит нынче на улице, такая опция наверняка будет востребована. Напомним, что в пятницу, 25 января, синоптики обещают до 20 градусов ниже ноля в Петербурге и до 28 – в Ленобласти.