Беглов погасил памятную почтовую марку в честь 75-летия снятия блокады

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-25T15:30:15+03:00

Врио губернатора города приехал в исторический парк «Россия – моя история» и лично поставил штемпель на письме

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Сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов гасил марки. Почтовые марки. Это было специальное издание, которое посвящено 75-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

- Выпуск марки – дань памяти всем, кто отдал жизни за наш город, его защитникам и жителям», - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

На юбилейной почтовой марке изображен барельеф с изображением группы советских солдат после освобождения Ленинграда. Марка, посвященная Ленинграду, выпущена в серии «Путь к Победе». Дополнительно к ней издан конверт первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга. Тираж - 126 тысяч экземпляров.

Торжественная церемония гашения прошла в историческом парке «Россия – моя история» на Бассейной улице, 32. Вместе с Александром Бегловым в мероприятии принял участие глава Северо-Западного управления «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Беглов отметил труд почтальонов, работавших в блокаду. Врио губернатора уверен, что военный подвиг сотрудников городских отделений связи достоен памятного знака. В будущем его могут установить в Северной столице.