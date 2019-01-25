В ночь на пятницу над Петербургом видели Северной сияние

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-25T16:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Морозная погода делает свое дело. Благодаря установившимся в Петербурге холодам, горожане стали свидетелями сразу нескольких красочных атмосферных явлений. Над Северной столицей уже видели закат «кровавой» луны, два сияющих гало и теперь – северное сияние.

- Северное сияние и световые столбы. Озеро Круглое. Всеволожск, - пишет пользователь «Вконтакте» под ником Gena Smk.

По словам удачливого фотоохотника, к вечеру четверга небо практически затянуло, и над горизонтом светилась лишь небольшая полоска зеленой дуги. Зато из-за сильного мороза и высокой влажности за лесом были видны красивые световые столбы от уличных фонарей.

- Было около минус 18, мы дошли почти до середины озера и любовались тишиной ночи, - пишет петербуржец.

На выходных, увы, ясной погоды ждать не стоит. 26 и 27 января синоптики обещают облачность и около 10-12 градусов ниже ноля. Впрочем, возможность полюбоваться красотами природы у охотников за северным сиянием еще будет. В ночь на понедельник, 28 января, по прогнозу петербургского гидрометцентра в городе будет ясно и опять до 23 градусов мороза.