На 8-й Красноармейской улице прорвало трубу с горячей водой

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-25T16:43:33+03:00

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Никогда такого не было, и вот опять. Новая коммунальная авария на теплосетях произошла в Петербурге 25 января. На 8-й Красноармейской улице вырвавшийся на поверхность кипяток залил проезжую часть и припаркованные машины.

- Авто было не забрать. Помог МЧСник, который на руках донес до машины, и усадил в салон. Только тогда уехала. Рыцарь! - восторгается Алена Рожко в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, возможно девушка перепутала, и ее спасителем был сотрудник аварийной службы. Они уже работают на месте ЧП и как раз ходят в резиновых сапогах, на отсутствие которых сетовала петербурженка. Хотя и бойцы противопожарной службы МЧС тоже присутствуют на 8-й Красноармейской.

Сами местные жители в соцсетях жалуются, что ремонтные работы проводятся здесь чуть ли не каждый год, а аварии все равно происходят. В непосредственной близости к месту прорыва находится школа, ученики из которой как рас собрались по домам.

- Только что проезжал мимо. Пар поднимается до самых крыш домов, - сообщают горожане.