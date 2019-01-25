На «Ленфильме» открылась выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-25T17:27:04+03:00

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Сегодня, 25 января, в павильонах старейшей киностудии города – «Ленфильма» открылась выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе», приуроченная к 75-летнему юбилею полного снятия блокады Ленинграда.

- Первым выступил актер Иван Иванович Краско. Он подчеркнул, что у него самые отрадные впечатления, а подобные мероприятия - гарантия того, что о подвиге ленинградцев будут помнить всегда, - передает с места событий корреспондент «КП-Петербург».

Гостями выставки, на которой были представлены работы кинооператоров и фотографов, работавших в блокаду, стали известные в городе люди, в том числе писатель Алексей Дунаевский.

Есть в экспозиции и уголок журналиста, посвященный труду блокадных работников прессы.

- «Комсомолка» не прекращала работать и в самые тяжелые военные годы. Мы хотим быть достойны памяти предков и воздаем им должное, - подчеркнул генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов.