«Пункт назначения» по-петербургски: Из-за рассыпавшихся с лесовоза бревен произошло ДТП

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-25T17:49:45+03:00

Трагедия едва не случилась на трассе у деревни Волгово под Гатчиной

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Участниками известного голливудского фильма-катастрофы «Пункт назначения» почувствовали себя водители, ехавшие по трассе в сторону города Волосово из Петербурга. Лесовоз, шедший перед ними, растерял бревна из кузова. Трагедии удалось избежать лишь чудом.

- Лесовоз потерял бревна перед Волгово, что в Волосовском районе. Все живы, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что водители брёвна раскидали с проезжей части, и проехать уже можно, аварий избежать не удалось. Водитель одной из иномарок не успел затормозить и влетел в упавшее на проезжую часть бревно. По счастью, удар был не очень сильным, и повреждено оказалось только железо.

Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые установят причины инцидента. Но, скорее всего виновником признают водителя лесовоза, который плохо закрепил груз. Не вывались бревна на дорогу, и никакого ДТП не произошло бы.