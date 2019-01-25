СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-25T19:26:04+03:00

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Сегодня, 25 января в Музее электротранспорта на Васильевском острове состоялась акция памяти в честь сотрудников трамвайного управления Ленинграда, обеспечивавших движение транспорта в годы войны. На мероприятие приехал и врио губернатора Петербурга.

- Особой страницей в блокадной истории города стал пуск в апреле 1942 года трамвайного движения. Это было начало нашей победы, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Несмотря на пережитый холод зимы, на холод, ленинградцы всеми силами помогали транспортниками запустить движение. Они расчищали пути, ремонтировали рельсы и контактную сеть. Благодаря усилиям жителей города блокадный трамвай снова побежал по улицам Ленинграда. Город жил. Здесь работали заводы, люди ходили в театры и библиотеки.

По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай.

Памятное мероприятие завершилось награждением ветеранов, а потом блокадный трамвай совершил рейс по Васильевскому острову.