2019-01-25T19:26:04+03:00
Общество

По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай

Мероприятие приурочено к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской осады
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге в памятный рейс вышел блокадный трамвай.В Петербурге в памятный рейс вышел блокадный трамвай.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 января в Музее электротранспорта на Васильевском острове состоялась акция памяти в честь сотрудников трамвайного управления Ленинграда, обеспечивавших движение транспорта в годы войны. На мероприятие приехал и врио губернатора Петербурга.

- Особой страницей в блокадной истории города стал пуск в апреле 1942 года трамвайного движения. Это было начало нашей победы, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Несмотря на пережитый холод зимы, на холод, ленинградцы всеми силами помогали транспортниками запустить движение. Они расчищали пути, ремонтировали рельсы и контактную сеть. Благодаря усилиям жителей города блокадный трамвай снова побежал по улицам Ленинграда. Город жил. Здесь работали заводы, люди ходили в театры и библиотеки.

По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай.

Памятное мероприятие завершилось награждением ветеранов, а потом блокадный трамвай совершил рейс по Васильевскому острову.

Еще больше материалов по теме: «75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смольный создаст электронный реестр объектов капитального строительства
Суд оштрафовал Лесотехнический университет за снесенную оранжерею
В Петербурге упростили получение помощи для детей-сирот
В Петербурге открыли общежитие академии Следственного комитета
Щенок Дзюбик, которого ФК "Зенит" подарил юной болельщице, стал фанатом футбола
«Пункт назначения» по-петербургски: Из-за рассыпавшихся с лесовоза бревен произошло ДТП
Из Петербурга идут самые длинные автобусные маршруты по России
На «Ленфильме» открылась выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе»
На 8-й Красноармейской улице прорвало трубу с горячей водой
В ночь на пятницу над Петербургом видели Северной сияние
Беглов погасил памятную почтовую марку в честь 75-летия снятия блокады
С 1 февраля подорожают проездные билеты на пригородные электрички
Путин приедет в Петербург на 75-летний юбилей снятия блокады
Фонд капитального ремонта собрал более 15 миллиардов рублей с жителей Петербурга
На территории детского сада во Фрунзенском районе Петербурга нашли неисправный люк