Щенок Дзюбик, которого ФК "Зенит" подарил юной болельщице, стал фанатом футбола

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-25T18:37:46+03:00

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У петербургского «Зенита» стало на одного болельщика больше. Ряды фанатов сине-бело-голубых пополнил щенок Дзюбик. Этот пес стал подарком от футбольного клуба 9-летней девочке Саше. Теперь и он в фирменном шарфе болеет за команду.

О юной болельщице «Комсомолка» писала еще в ноябре. Тогда второклассница пришла на игру любимой команды с плакатом, который рисовала всю ночь. Девочка написала послание Артему Дзюбе, в котором попросила футболиста забить два гола, чтобы «мама подарила ей щенка». В тот день Дзюба не забил, а Саша расстроилась.

Но ФК «Зенит» все же щенка Саше подарил – перед Новым годом вручил миниатюрного шпица. Теперь юная болельщица смотрит футбол вместе с пушистым любимцем. Сегодня они наблюдают за игрой «Зенита» в Катаре. Там футболисты сыграют с московским «Спартаком».