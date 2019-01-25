В Петербурге упростили получение помощи для детей-сирот

СЕГОДНЯ 20:45 2019-01-25T20:45:52+03:00

В Петербурге упростили процесс подачи документов на льготы для детей-сирот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оформить все необходимые документы для получения соцподдержки можно в районной администрации

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Власти Петербурга упростили процесс получения социальной помощи для одной из самых незащищенных категории граждан – детей-сирот. Теперь оформление документов станет более доступным процессом.

- Администрации районов смогут принимать заявления о социальной поддержке без комплекта документов, если эти сведения уже есть в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Городской реестр социальной защиты», - сообщает пресс-служба Смольного.

Таким образом, процесс сборки документов, на который тратится много времени, станет быстрее и проще. При этом петербуржцы, пришедшие подавать заявление на социальную помощь, смогут донести и другие документы, в частности страховое пенсионное удостоверение, чтобы чиновники внести его в единую базу данных.

Мера уже вступила в действие, соответствующее распоряжение сегодня, 25 января, подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.