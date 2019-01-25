Суд оштрафовал Лесотехнический университет за снесенную оранжерею

СЕГОДНЯ 21:16 2019-01-25T21:16:23+03:00

Суд оштрафовал Лесотехнический университет на 200 тысяч за снесенную оранжерею. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Выборгский районный суд Петербурга встал на защиту исторической справедливости и оштрафовал на 200 тысяч дирекцию Лесотехнического университета за снесенную оранжерею. Факт уничтожения постройки обнаружили специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

- Суд установил, что сотрудники университета самовольно снесли одноэтажное здание оранжереи и построили на ее месте теплицу из поликарбоната, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Это и установили эксперты КГИОП при осмотре территории парка, расположенного по адресу Институтский переулок, дом 5, и включенного в состав объекта культурного наследия федерального значения «Институт лесной (Академия лесотехническая)».

Ради строительства рабочие вышли за границы снесенной постройки и залили на ее месте бетонное основание. При этом сама оранжерея, в общем, и не была охраняемым объектом, зато находилась в академическом парке, который им является. Будет ли восстановлена постройка, или же дело ограничится штрафом – пока неизвестно.