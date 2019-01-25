Смольный создаст электронный реестр объектов капитального строительства

СЕГОДНЯ 21:53 2019-01-25T21:53:30+03:00

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Реестр всех строящихся в Петербурге капитальных объектов переведут в электронную форму. Новая норма закреплена в постановлении городского правительства, которое подписал Александр Беглов.

- Создание и ведение такого реестра улучшит предпринимательский климат и будет способствовать снижению административных барьеров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Когда реестр будет создан, все участники строительного рынка –застройщики, инвесторы, а также госорганы смогут в онлайн режиме получать актуальную информацию. Благодаря этому процесс станет намного прозрачнее.

Ну а само введение электронного реестра продиктовано не только желанием властей Северной столицы улучшить инвестклимат и упростить всем жизнь, но и требованием федерального законодательства.

Сроки формирования единого электронного реестра пока не называются.