Беглов попросил вмешаться в ситуацию с «Метростроем» полицию и прокуратуру

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-26T10:22:08+03:00

Как поясняют в Смольном, «усиление контроля нацелено на предотвращение потенциально опасных ситуаций» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люди в форме проследят, чтобы рабочим выплатили зарплату, а оборудование не вывезли с площадок

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Героями скандальной истории вокруг «Метростроя», с которым Смольный расторгает все контракты на строительство подземки и недостроенные станции которого теперь законсервирует до прихода нового подрядчика, стали главный прокурор города Сергей Литвиненко и главный полицейский Сергей Умнов.

– Александр Беглов переговорил по телефону с Литвиненко и попросил его принять меры прокурорского реагирования по фактам невыплаты заработной платы метростроителям, – сообщают в Смольном. – Также Беглов обратился к Умнову с просьбой провести проверку по возможным фактам вывоза технологического оборудования, в том числе принадлежащего Петербургу, со строительных площадок.

Вице-губернаторам Эдуарду Батанову и Евгению Елину поручили за выходные принять и проверить документацию подрядчиков. Батанов проведет рабочую встречу с руководством «Метростроя» по вопросу зарплат.

Как поясняют в Смольном, «усиление контроля нацелено на предотвращение потенциально опасных ситуаций».

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