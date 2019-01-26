2019-01-26T10:46:40+03:00
Общество

Мария Шарапова прогулялась по Эрмитажу в модных ботинках

Теннисистка прибыла в культурную столицу на St.Petersburg Open
Анна ПОСЛЯНОВА
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Турнир в Петербурге стартует 26 январяТурнир в Петербурге стартует 26 январяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Только вчера, 25 января, Мария Шарапова приехала в Петербург – и в первый же вечер, по-петербургски, отправилась в Эрмитаж. Правда, наряд для посещения Зимнего дворца выбрала далеко не в стиле Екатерины Второй или Елизаветы Петровны. Никакого кринолина: только свитер, укороченные брюки и модные ботинки.

Никакого кринолина: только свитер и укороченные брюки. Фото: @mariasharapova

Никакого кринолина: только свитер и укороченные брюки. Фото: @mariasharapova

– От того, кто предпочитает минималистскую эстетику (хорошо, кроме ботинок!), я должна сказать, что Эрмитаж был исключительным, – написала Мария в своем «Инстаграме». – Сложные золотые светильники, статуи, вырезанные из одного куска мрамора, саркастические работы голландцев... Мне нужно второе посещение, без промедления!

В прошлом первая ракетка мира, входящая в десять обладательниц «карьерного шлема» за всю истории, Шарапова прибыла в город на Неве для участия в теннисном турнире ATP St.Petersburg Open 2019. Он стартует 26 января.

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