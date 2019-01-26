2019-01-26T11:09:31+03:00
Общество

Названы лауреаты почетного знака «Сделано в Петербурге»

В числе победителей – НИИ, заводы и верфи
Анна ПОСЛЯНОВА
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Церемония награждения пройдет до конца мартаЦеремония награждения пройдет до конца мартаФото: Александр Подгорчук
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В Петербурге наградят лучших производителей. Почетный знак «Сделано в Петербурге» учредили в 2018 году и теперь будут вручать впервые.

– Новая городская награда присуждается предприятиям за особые заслуги в развитии промышленного потенциала и продвижение продукции на внутренние рынки, – поясняют в Смольном. – Такое же поощрение предусмотрено и для журналистов за популяризацию промышленности в российских и иностранных СМИ.

В номинации «За существенный вклад в рост экспорта» первое место заняло АО «Диаконт», второе – НИИ вакцин и сывороток, третье – ПАО «Силовые машины». В номинации «За существенный вклад в инновационную деятельность» лучшими стали Средне-Невский судостроительный завод и НИИ точной механики.

«За существенный вклад в модернизацию и расширение производства» наградят Адмиралтейские верфи и Обуховский завод. «За существенный вклад в экономику Санкт-Петербурга» отметят Объениненные пивоварни «Хейнекен», завод «Игристые вина» и Октябрьский электровагоноремонтный завод.

«За освоение выпуска продукции гражданского назначения (конверсия)» наградят объединенную двигательную корпорацию «Климов». Церемония награждения пройдет до конца марта.

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