2019-01-26T11:28:22+03:00
Общество

Танки и гусеничные машины доставят на Дворцовую на специальных тралах

Так дороги уберегут от повреждений
Анна ПОСЛЯНОВА
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По завершении парада на площади развернут десять полевых кухонь. Фото: ЗВОПо завершении парада на площади развернут десять полевых кухонь. Фото: ЗВО
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Завтра, 27 января, на Дворцовой площади пройдет военный Парад Памяти. В нем будут участвовать две с половиной тысячи военных и около восьмидесяти единиц техники. Чтобы доставить в центр культурной столицы танки и боевые машины пехоты (тоже гусеничные), используют специальные тралы.

– Это нужно для недопущения повреждения покрытия дорог общего пользования, – поясняют в Западном военном округе. – Всего на Дворцовую прибудет пятнадцать танков (Т-34-85 и Т-72Б-3) и машин (БМП-3).

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

По завершении парада на площади развернут десять полевых кухонь. Всех желающих накормят гречневой и перловой кашей, а также угостят горячим чаем с сухарями. В торжествах задействуют роту почетного караула, военные оркестры и ансамбль песни и пляски округа.

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