2019-01-26T11:53:45+03:00
Общество

К блокадной надписи на Невском проспекте возложили цветы

Участниками церемонии стали ветераны и блокадники, чиновники и депутаты [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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В годы блокады такие предостережения размещали на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улицВ годы блокады такие предостережения размещали на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улицФото: Артем КИЛЬКИН
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75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады наступит только завтра, но уже сегодня утром знаменитую блокадную табличку на Невском засыпали цветами.

В почетный караул встали школьники Фото: Артем КИЛЬКИН

В почетный караул встали школьникиФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Гвоздики несли к надписи на доме №14, которая гласит: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

С цветами на Невский пришли блокадники и ветераны войны Фото: Артем КИЛЬКИН

С цветами на Невский пришли блокадники и ветераны войныФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В годы блокады такие предостережения размещали на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улиц: город обстреливали с юга.

Цветы к надписи возложил Александр Беглов Фото: Артем КИЛЬКИН

Цветы к надписи возложил Александр БегловФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас надписи сохранились на Невском, на Лесном проспекте, на Васильевском острове и в Кронштадте. В прошлом ноябре вандалы дважды пытались закрасить надпись, но у них ничего не вышло, а сам памятный знак мгновенно восстановили.

В церемонии участвовал военный оркестр Фото: Артем КИЛЬКИН

В церемонии участвовал военный оркестрФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения защитникам и жителям нашего города, – сказал врио губернатора Александр Беглов. – К этим надписям многие годы возлагают цветы, что стало уже настоящей ленинградской традицией. Важно, чтобы ее сохраняли и наши потомки.

Одна из целей мероприятия - рассказать о блокаде потомкам Фото: Артем КИЛЬКИН

Одна из целей мероприятия - рассказать о блокаде потомкамФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В церемонии участвовали ветераны и блокадники, школьники, депутаты и чиновники.

Важно помнить тех, кто погиб в блокадном Ленинграде!.

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