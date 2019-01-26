К блокадной надписи на Невском проспекте возложили цветы
75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады наступит только завтра, но уже сегодня утром знаменитую блокадную табличку на Невском засыпали цветами.
В почетный караул встали школьникиФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
Гвоздики несли к надписи на доме №14, которая гласит: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
С цветами на Невский пришли блокадники и ветераны войныФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
В годы блокады такие предостережения размещали на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улиц: город обстреливали с юга.
Цветы к надписи возложил Александр БегловФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сейчас надписи сохранились на Невском, на Лесном проспекте, на Васильевском острове и в Кронштадте. В прошлом ноябре вандалы дважды пытались закрасить надпись, но у них ничего не вышло, а сам памятный знак мгновенно восстановили.
В церемонии участвовал военный оркестрФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
– Мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения защитникам и жителям нашего города, – сказал врио губернатора Александр Беглов. – К этим надписям многие годы возлагают цветы, что стало уже настоящей ленинградской традицией. Важно, чтобы ее сохраняли и наши потомки.
Одна из целей мероприятия - рассказать о блокаде потомкамФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
В церемонии участвовали ветераны и блокадники, школьники, депутаты и чиновники.
Важно помнить тех, кто погиб в блокадном Ленинграде!.
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