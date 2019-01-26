2019-01-26T12:32:21+03:00
Спорт

Путин приветствовал участниц St.Petersburg Ladies Trophy 2019

Президент пожелал теннисисткам удачи
Анна ПОСЛЯНОВА
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Турнир пройдет в Петербурге с 26 января по 3 февраляТурнир пройдет в Петербурге с 26 января по 3 февраляФото: REUTERS
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Владимир Путин направил телеграмму участницам, организаторам и гостям международного женского теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2019, который стартовал сегодня, 26 января. Город на Неве проводит состязание уже в четвертый раз.

– В этом году турнир вновь соберет на трибунах знаменитой «Сибур Арены» множество гостей, преданных поклонников тенниса, готовых поддержать своих кумиров, поболеть за честный, справедливый, красивый спорт, вживую увидеть выступления прославленных теннисисток, среди которых победительницы наиболее авторитетных международных первенств, подлинные «звезды», – отметил президент. – И очень важно, что эти соревнования всегда вызывают особый интерес у молодежи, ведь именно от подрастающего поколения, его вовлеченности в спортивную жизнь во многом зависит будущее отечественного и всего мирового тенниса.

Турнир завершится 3 февраля. Накануне открытия в город прилетела Мария Шарапова, звезда тенниса уже успела побывать в Эрмитаже.

– В преддверии начала турнира хотел бы пожелать удачи всем его участницам, – добавил Путин. – Не сомневаюсь, что его теплая, дружественная атмосфера придаст вам сил и уверенности в себе, позволит добиться хороших результатов. Успехов вам и всего самого доброго.

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