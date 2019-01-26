2019-01-26T15:46:14+03:00
Общество

На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы к подножию Матери-Родины

На церемонию прибыли жители блокадного Ленинграда и участники Великой Отечественной
Анна ПОСЛЯНОВА
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На Пискаревке похоронено полмиллиона ленинградцев, погибших от бомбежек, холода и голодаНа Пискаревке похоронено полмиллиона ленинградцев, погибших от бомбежек, холода и голодаФото: Олег ЗОЛОТО
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В преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония. Цветы и венки несли к подножию монумента Матери-Родины.

На Пискаревке захоронено около полумиллиона человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На Пискаревке захоронено около полумиллиона человекФото: Олег ЗОЛОТО

– Венок и цветы к подножию монумента возложила делегация, которую возглавил глава администрации Андрей Хлутков, – сообщают в администрации Центрального района Петербурга. – На церемонию пришли ветераны войны и жители блокадного Ленинграда.

На церемонию прибыла Валентина Матвиенко Фото: Олег ЗОЛОТО

На церемонию прибыла Валентина МатвиенкоФото: Олег ЗОЛОТО

В их числе были председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, полпред президента Александр Гуцан, бывшй министр МЧС России Владимир Пучков, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, глава ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Цветы и венки несли к ногам Матери-Родины Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветы и венки несли к ногам Матери-РодиныФото: Олег ЗОЛОТО

Пискаревкаодин из символов блокады. Здесь захоронено большинство погибших ленинградцев, около полумиллиона человек.

Почтить память жертв блокады приехали первые лица города и страны Фото: Олег ЗОЛОТО

Почтить память жертв блокады приехали первые лица города и страныФото: Олег ЗОЛОТО

По разным данным, в блокаду погибло от шестисот тысяч до полутора миллиона человек. На Нюрнбергском процессе озвучивали цифру 632 тысячи человек, причем только три процента погибших пали жертвами артобстрелов и бомбежек: остальных погубил голод. Сейчас эти цифры считают сильно приуменьшенными.

Пискаревское мемориальное кладбище считается главным блокадным захоронением Фото: Олег ЗОЛОТО

Пискаревское мемориальное кладбище считается главным блокадным захоронениемФото: Олег ЗОЛОТО

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Главными участниками церемонии стали ветераны и блокадники Фото: Олег ЗОЛОТО

Главными участниками церемонии стали ветераны и блокадникиФото: Олег ЗОЛОТО

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