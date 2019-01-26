На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы к подножию Матери-Родины

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-26T15:46:14+03:00

На Пискаревке похоронено полмиллиона ленинградцев, погибших от бомбежек, холода и голода Фото: Олег ЗОЛОТО

На церемонию прибыли жители блокадного Ленинграда и участники Великой Отечественной

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В преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония. Цветы и венки несли к подножию монумента Матери-Родины.

На Пискаревке захоронено около полумиллиона человекФото: Олег ЗОЛОТО

– Венок и цветы к подножию монумента возложила делегация, которую возглавил глава администрации Андрей Хлутков, – сообщают в администрации Центрального района Петербурга. – На церемонию пришли ветераны войны и жители блокадного Ленинграда.

На церемонию прибыла Валентина МатвиенкоФото: Олег ЗОЛОТО

В их числе были председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, полпред президента Александр Гуцан, бывшй министр МЧС России Владимир Пучков, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, глава ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Цветы и венки несли к ногам Матери-РодиныФото: Олег ЗОЛОТО

Пискаревка – один из символов блокады. Здесь захоронено большинство погибших ленинградцев, около полумиллиона человек.

Почтить память жертв блокады приехали первые лица города и страныФото: Олег ЗОЛОТО

По разным данным, в блокаду погибло от шестисот тысяч до полутора миллиона человек. На Нюрнбергском процессе озвучивали цифру 632 тысячи человек, причем только три процента погибших пали жертвами артобстрелов и бомбежек: остальных погубил голод. Сейчас эти цифры считают сильно приуменьшенными.

Пискаревское мемориальное кладбище считается главным блокадным захоронениемФото: Олег ЗОЛОТО

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