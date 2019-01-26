В страшной аварии с фурой погиб молодой водитель легковушки

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-26T13:09:18+03:00

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Трагическая авария остановила минувшей ночью движение по Софийской улице в Колпине. Примерно в час ночи у дома №127 корпус 1, у автозаправки на подъезде к развязке с кольцевой, столкнулись легковушка и фура. За рулем «Фольксвагена Поло» сидел 23-летний молодой человек. Грузовиком управлял 27-летний водитель.

– В результате аварии водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В настоящее время идут проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, «темно-синий «Поло» буквально влетел под фуру». Судя по сделанным свидетелями аварии кадрам, легковушка врезалась в грузовик при обгоне транспорта, идущего за ней.

– Ужасное зрелище, – соболезнуют очевидцы дорожной трагедии в социальных сетях.