2019-01-26T13:09:18+03:00
Происшествия

В страшной аварии с фурой погиб молодой водитель легковушки

Столкновение произошло ночью в Колпине [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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По словам очевидцев, «темно-синий «Поло» буквально влетел под фуру»По словам очевидцев, «темно-синий «Поло» буквально влетел под фуру»Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Трагическая авария остановила минувшей ночью движение по Софийской улице в Колпине. Примерно в час ночи у дома №127 корпус 1, у автозаправки на подъезде к развязке с кольцевой, столкнулись легковушка и фура. За рулем «Фольксвагена Поло» сидел 23-летний молодой человек. Грузовиком управлял 27-летний водитель.

– В результате аварии водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В настоящее время идут проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, «темно-синий «Поло» буквально влетел под фуру». Судя по сделанным свидетелями аварии кадрам, легковушка врезалась в грузовик при обгоне транспорта, идущего за ней.

– Ужасное зрелище, – соболезнуют очевидцы дорожной трагедии в социальных сетях.

В страшной аварии с фурой погиб молодой водитель легковушки.Видео: Сообщество «Автолюбители Колпино» в «ВКонтакте»

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