2019-01-26T13:28:20+03:00
Общество

Торжества в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут во Флориде

Мероприятия наметили в американских городах Майами и Санкт-Петербург
Анна ПОСЛЯНОВА
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Дату отметят пробегом от Майами до Санкт-ПетербургаДату отметят пробегом от Майами до Санкт-ПетербургаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подготовились даже в США. Торжественно-траурные мероприятия пройдут в двух городах Флориды: в Майами и Санкт-Петербурге. Инициатор проведения – Русско-американский общественный центр штата.

Сегодня, 26 января, в Майами будут чествовать блокадников и ветеранов Великой Отечественной. В программе – концерт «Никто не забыт, ничто не забыто» с минутой молчания и открытие фотовыставки, повествующей о жизни военного Ленинграда.

– Пройдет мемориальный автомотопробег «Эстафета памяти», – сообщают в Русско-американском центре. – Маршрут – от Майами до Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге все торжества наметили на завтра. Это и минута молчания, и молебен, и чествование ветеранов и блокадников, и концерт. На вечер наметили фестиваль «Свеча памяти» и русское чаепитие.

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