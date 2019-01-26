Петербуржцы «покорили» самый большой сугроб и назвали его именем главы комитета по благоустройству
Мотивировать коммунальщиков убирать улицы лучше жители Петербурга решили силами искусства. Активисты Центрального района города сняли ролик о покорении «пика Рублевского». Именно так назвали самый большой сугроб в центре, определенный по результатам конкурса сугробов. Его нашли на проспекте Бакунина.
– Несколько дней назад мы объявили конкурс по поиску самого большого сугроба и пообещали совершить на него восхождение, – сообщают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – Сказано – сделано. Пик Рублевского покорен!
Петербуржцы «покорили» самый большой сугроб и назвали его именем главы комитета по благоустройству.Видео: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»
Рублевский – это глава петербургского Комитета по благоустройству Владимир Рублевский. На снежную гору вскарабкались трое, не считая собаки. На вершине «пика» установили флаг Петербурга.
– Штурму предшествовала длительная подготовка, – гласит видеоролик. – Ни совершенное оборудование, ни блистательное обеспечение не помогут, если ты сам не готов к борьбе.
А если серьезно, то активисты пообещали «приложить все усилия для скорейшего вывоза снежной горы с проспекта Бакунина».