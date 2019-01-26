2019-01-26T13:53:21+03:00
Общество

Петербуржцы «покорили» самый большой сугроб и назвали его именем главы комитета по благоустройству

На «пик Рублевского» взошли трое, не считая собаки [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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В конкурсе сугробов победила гора на проспекте Бакунина. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»В конкурсе сугробов победила гора на проспекте Бакунина. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»
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Мотивировать коммунальщиков убирать улицы лучше жители Петербурга решили силами искусства. Активисты Центрального района города сняли ролик о покорении «пика Рублевского». Именно так назвали самый большой сугроб в центре, определенный по результатам конкурса сугробов. Его нашли на проспекте Бакунина.

– Несколько дней назад мы объявили конкурс по поиску самого большого сугроба и пообещали совершить на него восхождение, – сообщают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – Сказано – сделано. Пик Рублевского покорен!

Петербуржцы «покорили» самый большой сугроб и назвали его именем главы комитета по благоустройству.Видео: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Рублевский – это глава петербургского Комитета по благоустройству Владимир Рублевский. На снежную гору вскарабкались трое, не считая собаки. На вершине «пика» установили флаг Петербурга.

– Штурму предшествовала длительная подготовка, – гласит видеоролик. – Ни совершенное оборудование, ни блистательное обеспечение не помогут, если ты сам не готов к борьбе.

А если серьезно, то активисты пообещали «приложить все усилия для скорейшего вывоза снежной горы с проспекта Бакунина».

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