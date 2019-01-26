Матильда Шнурова развеяла слухи о закрытии ресторана «Кококо»
Слухи о закрытии ресторана «Кококо» на Вознесенском проспекте, которым заправляет бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда, появились сразу после их расставания. Но 23 января для них появились реальные основания: ресторан вступил в процесс ликвидации. Федеральная налоговая служба сообщает, что решение о ликвидации приняло само юридическое лицо.
Новость поклонники Матильды и ее кухни встретили бурно.
– Если будет закрыт «Кококо», незачем будет так торопиться в Питер, – расстроились подписчики Матильды в «Инстаграме».
– Сегодня открываю новости, а там: «Ресторан «Кококо» в скором времени будет закрыт из-за финансовых проблем». М-да, что за вбросы, – не хотели верить в новости поклонники.
Ликвидацию ООО «Кококо», единственного с подобным названием во всем регионе и зарегистрированного на Шнурову, о чем официально сообщает ФНС, Матильда опровергать не стала. Но насчет закрытия ресторана высказалась однозначно:
– Чего я только не прочитала о себе за последний год... Спокойно, ребята. Это неправда.
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