2019-01-26T14:21:30+03:00
Звезды

Матильда Шнурова развеяла слухи о закрытии ресторана «Кококо»

Экс-супруга лидера группы «Ленинград» призвала завсегдатаев заведения успокоиться
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ресторан находится в процессе ликвидации. Фото: @matilda.shnurovaРесторан находится в процессе ликвидации. Фото: @matilda.shnurova
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Слухи о закрытии ресторана «Кококо» на Вознесенском проспекте, которым заправляет бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда, появились сразу после их расставания. Но 23 января для них появились реальные основания: ресторан вступил в процесс ликвидации. Федеральная налоговая служба сообщает, что решение о ликвидации приняло само юридическое лицо.

Новость поклонники Матильды и ее кухни встретили бурно.

– Если будет закрыт «Кококо», незачем будет так торопиться в Питер, – расстроились подписчики Матильды в «Инстаграме».

– Сегодня открываю новости, а там: «Ресторан «Кококо» в скором времени будет закрыт из-за финансовых проблем». М-да, что за вбросы, – не хотели верить в новости поклонники.

Ликвидацию ООО «Кококо», единственного с подобным названием во всем регионе и зарегистрированного на Шнурову, о чем официально сообщает ФНС, Матильда опровергать не стала. Но насчет закрытия ресторана высказалась однозначно:

– Чего я только не прочитала о себе за последний год... Спокойно, ребята. Это неправда.

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