2019-01-26T16:08:11+03:00
Общество

На новейшем противоминном корабле «Иван Антонов» подняли Андреевский флаг

Судно построили на заводе в Петербурге
Анна ПОСЛЯНОВА
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Судно названо в честь героического снайпера-балтийца Великой Отечественной войн. Фото: Группа информационного обеспечения ВМФ РоссииСудно названо в честь героического снайпера-балтийца Великой Отечественной войн. Фото: Группа информационного обеспечения ВМФ России
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Новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» приняли в состав Военно-морского флота России. Судно, названное в честь героического снайпера-балтийца Великой Отечественной войны, уже третье в проекте 12700 – серии новейших минно-тральных кораблей, взявших начало с «Александра Обухова» и показавших свою универсальность.

Церемония подъема Андреевского флага прошла сегодня в Балтийске. Но построили судно в Петербурге, на Средне-Невском судостроительном заводе.

– В ближнесрочной перспективе ВМФ планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, – сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ России, адмирал Владимир Королев. – Серийный корабль противоминной обороны «Иван Антонов» отличается по целому ряду характеристик от головного «Александра Обухова». В рамках серийного строительства корабли проекта 12700 будут совершенствоваться.

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