В Петербурге создадут научно-образовательный центр для корабелов

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-26T19:09:06+03:00

В морской столице выстраивают вертикально-интегрированную систему от школы до предприятия Фото: Александр ГЛУЗ (архив)

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На сегодняшнем заседании в Санкт-Петербургском морской техническом университете обсудили вопрос подготовки будущих кораблестроителей и ученых судостроительной отрасли. Возглавил заседание Секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что судостроение требует хорошего знания физики и математики, а также развитого проектного мышления. В морской столице выстраивают вертикально-интегрированную систему «школа – среднее профессиональное образование – вуз – предприятие».

Градоначальник предложил Морскому технологическому университету взять под патронаж две-три школы. В них прямо со школьной скамьи могли бы воспитывать будущих корабелов.

– С учетом задач научно-образовательных центров, определенных национальным проектом «Наука», Петербург будет принимать участие в создании необходимых условий для молодых исследователей, – сообщил Беглов. – В том числе путем предоставления грантовой поддержки.

КОНКРЕТНО

В Петербурге расположено более 20 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, работающих в области судо- и кораблестроения, а также 3 профильных вуза. Еще 15 готовят кадры по сопутствующим судостроению специализациям. В городе сосредоточено 30% объема производства отрасли страны и 80% ее научно-проектного потенциала. На предприятиях кластера трудятся более 50 000 человек.