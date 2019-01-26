С Володарского моста на лед упала нетрезвая женщина

СЕГОДНЯ 20:11 2019-01-26T20:11:42+03:00

Спасатели волоком вытаскивали женщину со льда на берег на носилках. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Пострадавшую вытащили на берег и увезли на «скорой»

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Спасательная операция развернулась вечером под Володарским мостом. С переправы упала женщина. Она приземлилась на лед Невы неподалеку от полыньи. Высота падения несчастной была сравнима с высотой пятого этажа: женщина сорвалась примерно с тринадцати метров.

– Мы с женой были за пять метров от этого места, – сообщает в соцсетях очевидец Станислав. – Услышал крик, посмотрел на лед и вижу, что лежит человек. А наверху оставался еще один человек, он сразу же ушел.

Очевидцы вызвали «скорую» и спасателей.

– «Скорой» сказал, что, похоже, наглухо..., – делится Станислав. – Но потом он зашевелился. Я снова позвонил в «скорую».

Сначала женщину, из-за мальчишеской одежды, приняли за молодого человека. Судя по сделанным очевидцами кадрам, она очень сильно травмировала одну ногу.

Спасатели волоком вытаскивали женщину со льда на берег на носилках. Одному спасателю пришлось облачиться в гидрокостюм. Затем пострадавшую увезли на «скорой». По данным свидетелей несчастного случая, женщина была нетрезва.