На станции «Гостиный двор» при досмотре пассажира сработал газоанализатор

СЕГОДНЯ 22:17 2019-01-26T22:17:08+03:00

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Субботним вечером пассажиров «зеленой» ветки петербургского метро ждал неприятный сюрприз: вестибюль станции «Гостиный двор» закрыли на проверку. Но не из-за пресловутого «бесхозного предмета», а из-за подозрительного объекта в зоне досмотра. Его обнаружили в багаже одного из пассажиров.

– Вестибюль станции «Гостиный двор» закрыли в 20:40 для проверки подозрительного предмета, обнаруженного при досмотре, – сообщили в Петербургском метрополитене.

На других пассажирах инцидент сказался не сильно: их просто направили через выходы «Невского проспекта». Сам «Гостиный двор» тоже работал без перебоев.

Когда на станцию прибыла Росгвардия, выяснилось, что опасности предмет не представляет.

– На пассажира отреагировал газоанализатор, – отметили в подземке. – У него был предмет типа зажигалки.

Вестибюль станции открыли в 21:20, спустя сорок минут.

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