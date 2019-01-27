2019-01-27T10:07:37+03:00
Общество

Воскресенье в Петербурге будет морозным

Температура воздуха опустится до -15
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Зима в этом году снежная и морозная.Зима в этом году снежная и морозная.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Морозы продолжают проверять петербуржцев на прочность. Днем 27 января столбик термометра опустится до - 15 градусов. Поэтому всем желающим посмотреть торжественный парад, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, придется утеплиться.

Не стоит ждать потепления и в начале рабочей недели. По сообщению синоптиков, ночью температура понизится до -21…-23 градусов, а местами и вовсе до – 27.

- Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман и изморозь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный, - сообщают ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Температуры воздуха во второй половине дня до -12...-14 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем - мало меняться.

Спасатели просят быть горожан аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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