2019-01-27T10:36:50+03:00
Общество

На Дворцовой площади в Петербурге начался парад, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В нем участвуют более 2500 тысяч военнослужащих
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Парад начался в 10 часов утра.Парад начался в 10 часов утра.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В десять часов утра на Дворцовой площади в Петербурге начался торжественный парад, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Несмотря на морозный день, первые зрители начали собираться за несколько часов до начала торжественного события.

Тысячи горожан пришли почтить память героев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тысячи горожан пришли почтить память героев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

С трибун за маршем наблюдают почетные гости, среди которых - ветераны Великой Отечественной войны и блокадники.

Парад начался с минуты молчания. Открыла шествие рота почетного караула со знаменем города-героя Ленинграда.

В параде участвуют больше 2500 тысяч военнослужащих петербургского гарнизона и 80 образцов военной техники. Механизированную колонну возглавил танк Т-34. За ним следуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

За тем, как Петербург отмечает годовщину освобождения Ленинграда, можно следить в прямой онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

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