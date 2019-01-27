В Петербурге прогремит салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Празднование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады завершится салютом. Его дадут Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, фейерверк начнется в девять часов вечера. Специальные установки традиционно разместят около стен Петропавловской крепости. Поэтому места на Дворцовой набережной лучше занимать заранее.
Фейерверк продлится девять минут. За это время в воздух взлетят около трех тысяч пиротехнических изделий. Также в честь героев, освободивших Ленинград от блокады, прогремят 30 залпов из пушек.
О других событиях, посвященных празднику, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.
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