2019-01-27T13:20:42+03:00
Общество

В Петербурге прогремит салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фейерверк начнется в 21.00 у стен Петропавловской крепости
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге прогремит салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.В Петербурге прогремит салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Празднование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады завершится салютом. Его дадут Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, фейерверк начнется в девять часов вечера. Специальные установки традиционно разместят около стен Петропавловской крепости. Поэтому места на Дворцовой набережной лучше занимать заранее.

Фейерверк продлится девять минут. За это время в воздух взлетят около трех тысяч пиротехнических изделий. Также в честь героев, освободивших Ленинград от блокады, прогремят 30 залпов из пушек.

О других событиях, посвященных празднику, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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