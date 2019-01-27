Владимир Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище и «Рубежному камню»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-27T14:28:47+03:00

Пискаревское кладбище - один из главных символов блокады. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Президент России Владимир Путин присоединился к празднованию годовщины 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Днем 27 января глава государства приехал в Петербург, где возложил цветы к подножию Матери-Родины на Пискаревском кладбище.

Вместе с ним мемориал посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан.

Пискаревка – один из главных символов блокады. Здесь захоронено большинство погибших ленинградцев, около полумиллиона человек. В одной из безымянных братских могил, датированной 1942 годом, покоится и брат Путина Виктор, скончавшийся во время блокады.

Также Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» в городе Кировске Ленинградской области.