Владимир Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище и «Рубежному камню»
Президент России Владимир Путин присоединился к празднованию годовщины 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Днем 27 января глава государства приехал в Петербург, где возложил цветы к подножию Матери-Родины на Пискаревском кладбище.
Вместе с ним мемориал посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан.
Пискаревка – один из главных символов блокады. Здесь захоронено большинство погибших ленинградцев, около полумиллиона человек. В одной из безымянных братских могил, датированной 1942 годом, покоится и брат Путина Виктор, скончавшийся во время блокады.
Также Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» в городе Кировске Ленинградской области.
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