2019-01-27T17:24:27+03:00
Общество

На дороги Петербурга за два дня высыпали 50 тонн гранитной крошки

А также 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси
Александра СУРИС
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Петербургские снегопады в этом году бьют все рекордыПетербургские снегопады в этом году бьют все рекордыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге снова идет снег. Конечно, это не такой снегопад, как, например, был в субботу, но и он вносит лепту в высоту городских сугробов.

- Всего с начала месяца в Петербурге выпало около 90 сантиметров снега, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. - Высота снежного покрова с начала сезона приближается к 1,3 метра.

Дорожники продолжают круглосуточно вывозить снег с улиц. За прошлые сутки убрали 65 тысяч кубометров снега, днем ранее - 69 тысяч кубометров.

- Это самый большой показатель за нынешний сезон, - почеркнули в ведомстве.

Сегодня на улицах города работает около 1160 единиц техники. Прометают дороги и тротуары, вывозят снег, а также обрабатывают улицы от гололеда.

- Для борьбы с гололедом за два дня использовано 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси и 50 тонн гранитной крошки, - рассказали дорожники.

Впрочем, их усилия видны не везде. Так, очень много жалоб продолжает поступать с Калининского и Василеостровского районов города. Петербуржцы рассказывают о заметенных улицах, ледяных колеях и застрявших автобусах.

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