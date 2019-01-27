На дороги Петербурга за два дня высыпали 50 тонн гранитной крошки
В Петербурге снова идет снег. Конечно, это не такой снегопад, как, например, был в субботу, но и он вносит лепту в высоту городских сугробов.
- Всего с начала месяца в Петербурге выпало около 90 сантиметров снега, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. - Высота снежного покрова с начала сезона приближается к 1,3 метра.
Дорожники продолжают круглосуточно вывозить снег с улиц. За прошлые сутки убрали 65 тысяч кубометров снега, днем ранее - 69 тысяч кубометров.
- Это самый большой показатель за нынешний сезон, - почеркнули в ведомстве.
Сегодня на улицах города работает около 1160 единиц техники. Прометают дороги и тротуары, вывозят снег, а также обрабатывают улицы от гололеда.
- Для борьбы с гололедом за два дня использовано 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси и 50 тонн гранитной крошки, - рассказали дорожники.
Впрочем, их усилия видны не везде. Так, очень много жалоб продолжает поступать с Калининского и Василеостровского районов города. Петербуржцы рассказывают о заметенных улицах, ледяных колеях и застрявших автобусах.