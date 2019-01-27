2019-01-27T18:24:38+03:00
Общество

На Малом проспекте Васильевского острова "опух" дом

Сейчас проезд мимо него закрыт
Александра СУРИС
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Дом странно раздуло Фото: Тимур Шайхулин/ДТП и ЧП (Вконтакте)Дом странно раздуло Фото: Тимур Шайхулин/ДТП и ЧП (Вконтакте)
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Необычное происшествие заметили сегодня днем жители Васильевского острова. Дом № 57 корпус 1 на Малом проспекте странно изогнуло вбок.

Фотография появилась в соцсети, пользователи которой тут же начали упражняться в остроумии. Вспомнили и Винни-Пуха, который застрял, и клизму, которую надо срочно поставить зданию.

- У вас дом беременный, - вовсю юморили петербуржцы.

Выглядит действительно забавно, если бы не маленький нюанс: дорога около "опухшего" здания перекрыта и здесь работают спецслужбы.

Дореволюционную постройку, которая когда-то относилась к подковно-гвоздильному заводу Посселя, а затем к заводу "Эскалатор" собирались реконструировать под спортивно-тренировочный центр. Сейчас, по предварительной информции под "фальш-фасадом", который на самом деле является защитным полотном, произошло обрушение аварийного здания.

- Реставрация окончилась ночным обрушением, а потом поехали леса на фасаде, будут сносить, - отмечают в соцсетях.

Так дом выглядел в 2017 году Фото: Яндекс.панорамы

Так дом выглядел в 2017 году Фото: Яндекс.панорамы

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