Стало известно, с кем сразится Мария Шарапова в дебютном матче на St. Petersburg Ladies Trophy

СЕГОДНЯ 19:58 2019-01-27T19:58:15+03:00

Мария Шарапова Приехала в Петербург несколько дней назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 января, в Петербурге стартует Международный теннисный турнир женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Накануне стали известны результаты жеребьевки.

В 11:00 на корт «Сибур Арены» выйдут россиянки Вероника Кудерметова и Маргарита Гаспарян, чтобы побороться за выход в «основу». В матче первого круга сойдутся бельгийки Алисон Ван Уйтванк и Кирстен Флипкенс. Затем зрители увидят поединок двух российских теннисисток - Екатерины Макаровой и Веры Звонаревой. Но, пожалуй, самым долгожданным матчем станет состязание с участием теннисистки Марии Шараповой.

- Дебютантка турнира – экс-первая ракетка мира Мария Шарапова – встретится с 41-м номером мировой классификации Дарьей Гавриловой. Напомним, Мария ведет в очных встречах со счетом 2-1, - сообщают организаторы турнира.

Дарье Гавриловой 24 года. Спортсменка родилась в Москве, но несколько лет назад переехала в Австралию и сменила гражданство.