У СКК выстроили число 75 из машин в честь годовщины снятия блокады

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-28T08:01:18+03:00

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Вчера, 27 января, в городе на Неве, который на один день стал из Петербурга Ленинградом, отмечали 75-летие полного снятия фашистской блокады. В честь этого события состоялось множество как официальных мероприятий, так и акций, устроенных самими горожанами.

- Вечером, 27 января, у СКК «Петербургский» автомобили участников выстроились в цифру 75 в память о всех жителях блокадного города и тех героях, которые защищали его в годы Великой Отечественной войны, - сообщают устроители из региональной организации «СПБ.АВТО».

После того, как машины заняли свои места, участники акции зажгли свечи и провели минуту молчания.

Место проведения тоже было выбрано не случайно. В непосредственной близости находится Московский парк Победы, который помнит страшные годы блокады. Именно здесь стоял кирпичный завод, который в войну выполнял роль крематория. На территории парка захоронен прах тысяч ленинградцев, погибших в блокаду.