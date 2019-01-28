2019-01-28T08:46:07+03:00
Происшествия

Я паркуюсь как лыжник: На 2-ом Муринском проспекте легковушка забралась на сугроб

Иномарка не только потеряла бампер при попытке «прыгнуть с трамплина», но и почти достала до столба
Петр КИБЕР
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Попытка хорошая, но прыжок не засчитан. На 2-ом Муринском "Тойота" припарковалась в сугроб. Фото: vk.com/spb_todayПопытка хорошая, но прыжок не засчитан. На 2-ом Муринском "Тойота" припарковалась в сугроб. Фото: vk.com/spb_today
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Необычного мастера парковки засняли жители Северной столицы. Накануне, 27 января, в Выборгском районе города, где тоже далеко не все дороги убраны от снега, водитель легковой иномарки не успел затормозить и, в итоге, припарковал свою машину на сугроб.

-На 2-ом Муринском «Тойота» забралась на снежную кучу и едва не влетела в столб, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К сожалению, водителя на месте уже не было, поэтому спросить о причинах необычной парковки было не у кого. Зато, как подметили в соцсетях ироничные петербуржцы, автомобилист встал так, что точно никому не мешает.

- Царь горы, - шутят горожане.

Впрочем, скорее всего причинами попытки «прыгнуть с трамплина» как лыжник, стали скорость, гололед и неубраны с дорог и обочин снег. С другой стороны, не будь этого сугроба, ДТП могло закончится намного плачевнее.

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