2019-01-28T09:12:53+03:00
Общество

В Петербурге умерла олимпийская чемпионка Нина Балдычева

Известной лыжнице был 71 год
Петр КИБЕР
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В Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева Фото: Федерация лыжных гонок РоссииВ Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева Фото: Федерация лыжных гонок России
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27 января в Мариинской больнице Петербурга скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка, прославленная советская лыжница Нина Балдычева.

- Нина Викторовна Балдычева (Федорова) в 1970 году участвовала в чемпионате мира в Высоких Татрах (Чехословакия), где стала обладательницей золотой медали в эстафетной гонке 4х5 километров, а также заняла 3-е место в гонке на 5 километров, - сообщает Федерация лыжных гонок России.

Кроме этого ленинградская спортсменка была участницей двух зимних Олимпиад. В 1976 году в австрийском Инсбруке Нина Балдычева стала олимпийской чемпионкой в эстафете 4x5 километров, а позднее там же завоевала «бронзу» в личной гонке на 5 километров.

В 1980 году спортсменка была в составе советской сборной в зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США), где также стала призером, завоевав 2-е место в эстафете 4x5 километров.

Кроме этого Нина Балдычева являлась 9-кратной чемпионкой СССР по лыжным гонкам и имела звание Заслуженного мастера спорта.

Известной спортсменке был 71 год.

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