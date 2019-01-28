Из-за обрыва проводов в Купчино встали трамваи, а на Ленинском проспекте - троллейбусы

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-28T09:51:34+03:00

В Купчино из-за обрыва проводов стояли трамваи, а на Ленинском проспекте - троллейбусы. Фото: vk.com/spb_today

Оба инцидента произошли в самый утренний час пик

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Транспортный коллапс произошел утром во Фрунзенском районе Петербурга. Люди, спешащие на работу и привыкшие пользоваться трамваем, как основным транспортом, были вынуждены искать другие варианты. Из-за обрыва проводов движение трамваев в Купчино встало.

- Ремонт уже идет, но пробка из трамваев скопилась внушительная, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Аналогичная ситуация произошла с троллейбусами, но уже на Ленинском проспекте. Здесь из-за обрыва контактной сети почти полностью остановилось движение «рогатого» вида транспорта.

- У Соломахинского проезда провисли провода троллейбусной линии. Троллейбусы стоят. Народ идет пешком, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Причины ЧП пока неизвестны, но возможно, что причиной стал мороз – ночью и утром в Петербурге было около 20 градусов ниже ноля, а на проводах могла образоваться изморозь и наледь.