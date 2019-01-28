Опасную горку у ТРЦ «РИО» в Купчино демонтируют по требованию прокуратуры

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-28T10:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Огромная горка, стоящая у торгово-развлекательного центра «РИО» и ставшая одной из достопримечательностей Купчино пойдет под снос. Прокуратура Петербурга добилась запрета на катание, которое представляло опасность для жизни горожан.

- В соответствии с установленными ГОСТом требованиями, такая горка должна иметь надлежащий выкат, а кроме того, при ее эксплуатации должно быть разработано обоснование безопасности, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке конструкции оказалось, что места для выката – туда, куда летят съехавшие с горки люди – недостаточно.

По результатам инспекции прокуратура вынесла предупреждение предпринимателю, которому принадлежит горка, а также руководству ТРЦ «РИО», которое сдало в аренду площадь под горку. Там немного подумали и решили договор не продлевать. Теперь предприниматель должен сам демонтировать конструкцию и вывезти ее. Сейчас на горке уже никто не катается.