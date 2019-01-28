Петербургский экстремал проехал по КАДу на ватрушке

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-28T11:06:01+03:00

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У некоторых людей чувство самосохранения, похоже, отсутствует напрочь. Петербургские водители засняли экстремала, который промчался по Кольцевой автодороге на…ватрушке. Надувные санки были привязаны к ехавшей с большой скоростью легковушке.

- Покатушки на ватрушке на КАД. Скорость за «сотню», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На записи, которое заснял видеорегистратор одной из машин хорошо видно, как по средней полосе проносится легковушка, за которой на тросе едет человек на ватрушке. И хоть все происходит в ранние часы, на КАДе все равно было достаточно автомобилей, а поэтому трюк мог оказаться смертельно опасным.

Петербуржец проехал по КАДу на ватрушке.Видео "подвига" экстремала засняли городские водители. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Не говоря о том, что мужчина мог разбиться при падении, его могли переехать другие автомобили. Чем кончилось приключение экстремала – неизвестно. Но судя по тому, что он не попал в сводки ДТП, трагедии удалось избежать. Впрочем, «Комсомолка» настойчиво советует подобные «подвиги» не повторять ни в коем случае.