1056 аварий: Прошедшие выходные побили рекорд по количеству ДТП в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-28T11:47:08+03:00

В Петербурге побит рекорд выходных по авариям. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО

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Новый рекорд поставили петербургские автомобилисты. В прошедшие выходные в городе было зафиксировано более тысячи аварий, что стало самым большим показателем за всю зиму. Кроме этого еще 210 ДТП произошло и в Ленобласти.

- 26 и 27 января случилось 1056 аварий, в которых пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. Один взрослый погиб, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Неделю назад – 19 и 20 января было почти на 150 аварий меньше. Тогда сотрудники дорожной полиции зафиксировали 907 столкновений.

Немногим лучше оказалась ситуация в Ленинградской области. Там, учитывая большую территорию и меньшее количество автомобилей ДТП не такое количество, но тоже много. За 26 и 27 января в 210 авариях пострадали 25 взрослых и трое детей. Один человек погиб.

Одной из основных причинно роста аварийности стали сложные погодные условия – гололед на дорогах и снег.