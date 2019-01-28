2019-01-28T11:47:08+03:00
Происшествия

1056 аварий: Прошедшие выходные побили рекорд по количеству ДТП в Петербурге

Еще 210 дорожных инцидентов случилось в Ленинградской области
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге побит рекорд выходных по авариям. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛОВ Петербурге побит рекорд выходных по авариям. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Новый рекорд поставили петербургские автомобилисты. В прошедшие выходные в городе было зафиксировано более тысячи аварий, что стало самым большим показателем за всю зиму. Кроме этого еще 210 ДТП произошло и в Ленобласти.

- 26 и 27 января случилось 1056 аварий, в которых пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. Один взрослый погиб, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Неделю назад – 19 и 20 января было почти на 150 аварий меньше. Тогда сотрудники дорожной полиции зафиксировали 907 столкновений.

Немногим лучше оказалась ситуация в Ленинградской области. Там, учитывая большую территорию и меньшее количество автомобилей ДТП не такое количество, но тоже много. За 26 и 27 января в 210 авариях пострадали 25 взрослых и трое детей. Один человек погиб.

Одной из основных причинно роста аварийности стали сложные погодные условия – гололед на дорогах и снег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Документальный фильм «Песни Победы» презентуют в кинотеатре «Аврора»
Петербургский экстремал проехал по КАДу на ватрушке
Опасную горку у ТРЦ «РИО» в Купчино демонтируют по требованию прокуратуры
Из-за обрыва проводов в Купчино встали трамваи, а на Ленинском проспекте - троллейбусы
В Петербурге умерла олимпийская чемпионка Нина Балдычева
Я паркуюсь как лыжник: На 2-ом Муринском проспекте легковушка забралась на сугроб
В руках у 12-летнего жителя Адмиралтейского района взорвалась петарда
У СКК выстроили число 75 из машин в честь годовщины снятия блокады
Прогноз погоды на 28 января: Рабочая неделя в Петербурге началась с 20-градусных морозов
Юрий Лодыгин покинул «Зенит»
Стало известно, с кем сразится Мария Шарапова в дебютном матче на St. Petersburg Ladies Trophy
«Сильное впечатление»: Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокаде Ленинграда