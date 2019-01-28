2019-01-28T12:47:16+03:00
Досуг

Документальный фильм «Песни Победы» презентуют в кинотеатре «Аврора»

Автор идеи – Народный артист России Михаил Турецкий
Алена ЧИЧИГИНА
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В фильм вошли кадры выступлений «Хора Турецкого».В фильм вошли кадры выступлений «Хора Турецкого».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Санкт-Петербурге 29 января состоится презентация документального фильма «Песни Победы» об одноименном турне «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano в 2018 году. Артисты исполнили песни о мире, подвиге и любви на главных площадях и знаменитых концертных площадках Европы, Америки, Израиля, Беларуси и России: Берлин, Париж, Вена, Нью-Йорк, Брест, Москва...

В фильм вошли кадры выступлений, интервью со зрителями, а также фронтовые воспоминания из первых уст и пересказанные детьми и внуками. За время марафона со съемочной группой своими эмоциями поделились ветераны со всей страны, а также те, кто живет за рубежом. Автор идеи - народный артист России Михаил Турецкий. Он решил отдать дань памяти отцу, участнику прорыва блокады, который 900 дней провел в окопах.

Когда: 29 января.

Где: кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60.

Начало: 13.00.

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